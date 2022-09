“Puedes escuchar la música en una forma tridimensional, eso me me dio tanta curiosidad porque comencé a escuchar discos que siempre me han gustado en este formato y es como si estuvieras metido en medio de la música. Elegí el disco tributo a Michael Jackson, que lancé hace algunos años, porque tiene muchos elementos que se prestan para trabajar en Dolby Atmos. Me aventé, hice la mezcla desde cero y lo estamos lanzando gracias a Apple Music, va a estar exclusivamente allí, ellos me apoyaron con este proyecto”, dice Succar.

“Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson” es muy especial para ti, representa el inicio de tu carrera.

Es el disco que me abrió las puertas al mundo, yo no era nadie y cuando salió y lo empezaron a escuchar, la gente se preguntaba:’¿quién es este tipo que ha hecho esta locura?’. Luego comencé a conocer muchas personas de la industria. Esa aventura musical cambió mi vida, aprendí muchísimo, especialmente en lo que respecta a la producción, mi forma de trabajo actualmente tiene mucho que ver con ese álbum.

La repercusión que tuvo el proyecto nos da a entender que siempre hay que pensar en grande.

Cuando lo comencé, nunca imaginé que iba a ser algo tan grande, lo pensé como, bueno, vamos a ver qué pasa. Si no hubiera tenido paciencia lo hubiese lanzado sin tener licencia de las canciones, solo para que la gente lo escuche. Sin embargo, me propuse hacerlo como Dios manda, y hasta conocí a la mamá de Michael Jackson, imagínate.

¿En pleno proceso de producción descubriste elementos que en la teoría no habías considerado?

Yo no tenía ninguna experiencia de producción antes de asumir el proyecto, estaba saliendo de la universidad, pero la curiosidad me llevó a aprender y a rodearme de gente que eran monstruos en lo que hacían, los mejores músicos, arreglistas, ingenieros de sonido. Manejaba un reto en el que todo era nuevo para mí, pero yo dejaba al equipo de trabajo hacer lo que debía, pero yo llevaba a sus integrantes donde quería.

¿Por ejemplo?

El arreglista tenía todos los elementos en los que debía trabajar en base a lo que yo proponía. Hice mi tarea de estudiar las canciones al detalle, desglose todo y reconstruí las canciones de Michael Jackson usando todos esos sonidos que tienen y no pueden faltar. Recorrí estas canciones pensando en la esencia de Jackson, pero con el sabor latino, suena fácil, pero no lo es.

Te quemaste las pestañas, lo sigues haciendo y la industria ya sabe quién es Tony Succar.

Esta es una carrera en la que siempre se sigue aprendiendo, yo estoy buscando cosas nuevas, nuevos horizontes, retos, no puedo estar quieto y me siento en un lugar muy feliz. No tengo presión de nadie, yo mismo me presiono en base a los objetivos que deseo lograr. Si la gente me busca ahora es es algo que ha venido gracias a mucho trabajo, y sobre todo, cumplo con todos mis proyectos y mi palabra vale.

Sucede en la industria que llaman a productores para que trabajen con un artista y lo hagan sonar como tal o cual artista de moda, ¿te ha pasado?

Cada vez que un artista o un sello me dice algo así, automáticamente desecho ese proyecto, partir de una idea que trata de copiar algo nunca es bueno, solo por subirse a la moda o conseguir bastantes reproduccione. Si lo que me proponen no me motiva a crear y a trabajar en algo que me llene el corazón, lo dejo pasar, gracias a Dios, no estoy en una posición en mi vida en la que tengo que hacer cosas solo por el dinero. Tengo lo suficiente como para vivir, tener mi cositas, mi estudio y estoy feliz.

Músico y productor. En agosto de 2021 lanza su documental autobiográfico “Más de mí”. La versión en video de su álbum en vivo “Live in Perú”, grabado en el Gran Teatro Nacional, se encuentra en las distintas plataformas en streaming.