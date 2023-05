El último sábado 20 de mayo, Michelle Soifer reemplazo a Lunay e Ivy Queen en el Reggaetón Lima Festival. Sin embargo, la exchica reality no cumplió con las expectativas del público y terminó siendo abucheada.

Por ese motivo, Erick Elera salió en su defensa en el programa ‘Mande quien mande’ y llamó la atención a los asistentes por la reacción que tuvieron.

El popular ‘Joel’ de ‘AFHS’ dijo que no hay justificación para lo que hicieron con Soifer porque su trabajo lleva tiempo y preparación. Además, sostuvo que los mismos que cometen estos actos son los que se quejan de una inexistente de una industria musical en Perú.

“ Sea lo que sea que haya pasado, nada justifica, me parece una falta de respeto. Además, uno prepara un espectáculo con tantas ganas y tiempo, he visto un poquito de su performance y me parece que estaba espectacular, ella se le ve linda y sus bailarinas y toda una temática”, explicó.

“ Pero es un poco una tendencia, ahora a la gente le gusta el chongo, es artista peruano, vamos a molestarlo, vamos a pifiarlo, ¿por qué? Eventos grandes también donde se ha podido ir a telonear algún artista peruano han hecho eso también. Hacer música es complicado y después nos quejamos de que no hay industria en el Perú. Y viene de repente cualquier artista… y ahí estamos ”, añadió.

