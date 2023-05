Yahaira revela por qué no accedió a entrevista con reportero de Magaly: “Siempre me denigra y critica por todo”

Yahaira Plasencia es unas de las figuras públicas que ha generado polémica por sus declaraciones en más de una ocasión. Por ello, la conductora de TV, Magaly Medina, suele criticar las acciones de la cantante.

En una entrevista para el canal de Youtube de Carlos Carlín, Yahaira dio a conocer el motivo por el cual no tiene intenciones de aceptar alguna entrevista de “Magaly TV: La Firme”.

“ Cada vez que hago las cosas buenas o actúo mal, siempre veo la misma reacción de tal persona en ese programa. Por qué voy a estar sentada ahí con cámaras de un programa donde siempre están denigrándome, criticándome por absolutamente todo ”, manifestó Plasencia.

Por otro lado, sostuvo que está en su derecho de elegir o no acceder a una entrevista, así como el de hacer que la respeten porque ha percibido que hay lugares donde la critican o la suelen estar denigrando.

“ No di la entrevista, igual me hicieron leña, prefiero ahorrármelo. Y creo que tengo todo el derecho como artista de hacerme respetar como ser y no por ser artista que siempre te estén denigrando y hablando mal ”, expresó.

Además, la salsero dijo que si bien es cierto que como figura se debe a la prensa, tiene también la facultad de no aguantar todos los malos comentarios en su contra.

“ Soy artista, me debo a los medios, al público, pero por ser artista no tengo que tolerar todo el tiempo que me estén chancando. Discúlpame, tengo todo el derecho de decir que no quiero hacer esto ”, concluyó.

