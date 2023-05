El presentador de televisión Andrés Hurtado tuvo una peculiar reacción al ser presentado, en su canal de YouTube, por Edson Dávila, quien en ese momento no interpretaba a su personaje ‘Giselo’.

El conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ fue invitado en la última edición de ‘Edson Pá que más’, donde no pudo evitar comparar al bailarín con Gisela Valcárcel.

“Hablo contigo y hablo con ella. No sé quién es más hipócrita: si Gisela o tú. Son dos gotas (de agua)”, expresó Hurtado.

Tras la broma del presentador, el conductor de ‘América Hoy’ se mostró sorprendido, para luego continuar con su imitación de algunas frases de la madre de Ethel Pozo.

Andrés Hurtado le recuerda incidente a Yahaira Plasencia: “Nunca me metí a una maletera”

En un momento de la entrevista, el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” aconsejó a la salsera sobre los errores que podía cometer en su vida. “No te olvides que yo tengo treinta y tres años en la televisión, para llegar donde estoy la he embarrado cien mil veces”, expresó.

Asimismo, el popular ‘Chibolín’ recordó la vez que la artista se escondió dentro de un auto al ser descubierta en una fiesta durante la pandemia. “La vida poco a poco me ha hecho aprender. He cometido diez mil errores. No me he metido a ninguna maletera, pero de todas maneras...”, indicó.

