Gian Marco agradece muestras de cariño tras ser operado de emergencia: “Gracias por sus buenos deseos”

Gian Marco se está recuperando luego de ser operado de emergencia por una enfermedad que aún no ha revelado. Sin embargo, el cantautor peruano volvió a pronunciar en sus redes sociales para agradecer las muestras de preocupación y compartir algunas frases reflexivas tras su intervención médica.

“ Gracias a todos por sus mensajes, muestras de cariño y buenos deseos. Les dejo algunas frases importantes para su corazón: Vivan intensamente, hablen, no se callen, no se guarden nada. Presten atención a su alrededor, rodéate de personas que te sumen”, se lee al inicio de su mensaje.

“ Quiérete, busca ayuda si la necesitas, escucha, pon atención a tu cuerpo, a tu mente. La rabia es silenciosa y te enferma... sácala de tu vida. Aprendamos a vivir cada día un poquito mejor. Abrazos para todos”, añadió el intérprete.

El día de ayer, el cantante preocupó a sus seguidores después de publicar una foto desde una clínica. En su mensaje, detalló que su cuerpo le dio señales de que algo no andaba bien, por lo que los médicos investigaron su caso.

“ Decido contar esta historia porque me siento vivo, porque solo quiero agradecer el poder estar aquí y continuar los planes de la vida ”, escribió al inicio para después entrar con pocos detalles sobre su enfermedad de la cual no quiere revelar.

“Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada. Los días intriga son angustiantes. Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar ”, agregó Gian Marco.

Después de esta experiencia, el intérprete nacional invito a sus seguidores que le hagan caso a su cuerpo porque “una simple visita al doctor puede salvarles la vida”. “La vida es un suspiro… No callen. No le pongan energía a lo que no te suma ni vale la pena. El silencio enferma… a mí me pasó factura”, finalizó.

