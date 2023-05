La actriz peruana Francisca Aronsson se pronunció desde México, país en el que radica temporalmente, para compartir lo afectada que se siente al estar lejos de su familia.

A través de sus redes sociales, la joven artista dio a conocer que aunque se encuentra viviendo junto a unas personas que se preocupan de cuidarla, sin embargo, siente mucha soledad.

“Subo este video para que la gente sea consciente y podamos reflexionar un poco de esto. Yo estoy en México grabando una serie e iba a decir que yo estoy sola, pero realmente tengo acá a dos personas que me están cuidando y que quiero mucho, pero ellos no son mi familia y bueno, para mí yo estoy sola y me siento sola“, expresó.

Asimismo, la actriz mencionó que sí cuenta con amistades en el mencionado país, pero le es difícil procesar que se está convirtiendo en adulta. “Estoy aprendiendo a cuidarme a mí misma, o sea yo soy bastante madura y bastante independiente, pero hay cosas que se me escapan de las manos como no volver a ser una niña o una adolescente”, señaló

“Lo que quería llegar es que esta carrera, que me es mi vida y me apasiona, es muy hermosa, pero también hay que hacer muchos sacrificios”, agregó.

