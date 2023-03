Francisca Aronsson volvió al Perú para el estreno de la película ‘Reinas sin Corona’. Sin embargo, en las últimas semanas ha sido el blanco de críticas porque la acusaron de no hablar como peruana.

La intérprete recibió comentarios negativos por usuarios en redes sociales por tener un presunto acento español. No obstante, en un entrevista para Perú 21, Aronsson aclaró la polémica y afirmó que se siente más peruana que la papa.

La artista decidió defenderse de las críticas y dijo que existe una gran variedad en el acento peruano. “ Por ejemplo, el de la selva, el de sierra, el de Lima y los limeñitos. Hay tanta variedad de acentos en el país, que no logra encasillarse en un estereotipo y eso me gusta del acento peruano ”.

Asimismo, precisó que ella no nació en Perú sino en Suecia. “Yo nací en Suecia y viví los primeros 5 años de mi vida en España. Fue la primera fonética que entró a mi oído. Luego me fui dos años a vivir en la selva de Bolivia, frontera con Brasil. Después fui a vivir con mis abuelos en Suecia, donde solo hablaba sueco, nada de español”, manifestó la joven actriz.

Por otro lado, Francisca expresó que a las ama el Perú, pues aquí creció su faceta actoral más importante. “A partir de esa edad comencé a viajar constantemente fuera del país. El acento no te define, yo amo al Perú, crecí en la faceta más importante de mi vida actoral, las personas me comenzaron a conocer acá. Yo soy peruana y me siento más peruana que la papa y la chicha ”.

“ La conexión que siento en este país es mágica. La gente no debe pensar que por hablar con otro acento, que inconscientemente se me escapa, no significa que yo no quiero al Perú o soy alienada ”, añadió.

