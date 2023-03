Francisca Aronsson se encuentra en Perú tras vivir varios meses en España- La actriz estuvo en el set de ‘Amor y Fuego’ para la promoción de su película ‘Reinas sin corona’ y pronunciarse sobre las críticas que recibió por su acento español. Según explicó, ella ha vivido en diferentes países, por lo que tiene distintos acentos y culturas.

“Por el trabajo de mis papás tengo la suerte de conocer diferentes culturas y también diferentes acentos. Mi mamá es peruana y mi papá es de Suecia. Yo viví en el Perú 5 años, ahora tengo acento neutro, pero el acento peruano que tenía era de pituca cuando tenía 8 o 9 años, ahora digo ‘Dios mío’. ¿Realmente el acento peruano cuál es? ”, manifestó.

La joven intérprete dijo que se siente “más peruana que la papa” y que hable distinto no implica que se aleja de sus raíces.

“No significa que hable de otra manera, deje de... pasa a segundo plano. Mi mamá físicamente es muy peruana y mi papá es muy gringo, tengo esa combinación tan rica de culturas y también físico. Cuando me ves no sabes de dónde soy ”, expresó

