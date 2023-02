Francisca Aronsson fue criticada por los usuarios de redes sociales por su marcado acento español que se puede escuchar en una entrevista que le hicieron en TikTok.

El cantante argentino Nicolás Garnier publicó un video en el cual le hace una pequeña entrevista a Aronsson pero lo que llamó la atención fue las muletillas españolas que usa al momento de hablar.

“Te tengo que hacer dos preguntas”, le dice Nick Garnier y ella le contesta: “Vale, hazme dos preguntas”. “¿Cuál es tu artista favorito de la música?”, le pregunta el entrevistador y Francisca Aronsson responde: “Empire of the sun”. Luego le consultan por su artista latino favorito y ella responde Nathy Peluso.

Sin embargo, le comenta: ‘Me da igual que te guste Nathy Peluso, te invito a que escuches mi música’. Y Francisca le dijo: “Bueno, super, voy a escucharte, super guay. Te he visto en cositas en actuación en Violeta”.

Automáticante, las críticas no se hicieron esperar y algunos usuarios comentaron: “Soy yo o habla como española”, “Yo llegando hace dos horas a España”, “Como que se le pegó el acento español”, “No puedo con que diga guay”, “Yo llevando 10 minutos en España”, “Qué rayos, ella es la actriz peruana, ahora me salió española jajaja”.

En una entrevista para La República, Francisca Aronsson decidió responder las críticas por su marcado acento español y manifestó que intenta tener un acento neutro debido a los diversos papeles que interpretaría como actriz.

“Realmente me los tomo con mucha gracia. Aquí toda la gente en España es como “Fran, no tienes acento español. Tienes un acento latinoamericano, pero no peruano, sino un acento como una combinación”. Tengo 16 años, estoy siempre viajando por tantos países por el trabajo de mis papás, por mi trabajo, hablo con tantas personas de diferentes nacionalidades, es normal ”, expresó.

“Al fin y al cabo, la gente puede decir lo que quiera, no me molesta. Pero que no piensen que estoy hablando de tal forma porque sí es inconsciente. También trato de no pegarme a un acento peruano, prefiero tener un acento neutro por si me sale una producción en otro país yo esté accesible a poder explorar y agarrar el acento que necesite ”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO