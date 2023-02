El creador de Instarándula, Samuel Suárez, se refirió a las críticas que ha recibido el novio de la conductora de ‘Préndete’ Melissa Paredes, Anthony Aranda.

Cabe mencionar que la presentadora de espectáculos Magaly Medina ha tenido fuertes comentarios hacia el bailarín por presuntamente mentir acerca de lo que ganaría trabajando.

Al respecto, el popular ‘Samu’ respaldó al novio de Paredes y aseguró que no piensa que el coreógrafo sea un ‘mantenido’. “No creo que Melissa esté en calidad de ‘sugar mommy’, que esté manteniendo gente, porque tampoco creo que esté ganando lo suficiente para mantener a alguien”, expresó.

“Recuerden que Melissa no es millonaria (...) Imagino que ganará su sueldito normal como cualquier persona que esté en televisión”, agregó Suárez.

Magaly Medina a Melissa Paredes y Anthony Aranda por posible demanda: “No tienen ni para pagar la luz”

Magaly Medina decidió responder a Melissa Paredes y a su pareja Anthony Aranda luego que anunciaran una posible demanda contra ella. Sin embargo, la ‘Urraca’ no dudó en burlarse y tildarlos de ‘mamarrachentos’.

“Hay unos mamarrachentos de por ahí que salen a decir ‘porque seguramente Magaly quiere parar en la cárcel otra vez’. A mí no me amenaces, menos estos de dónde han salido, pobrecitos, se creen célebres, se hicieron conocidos por un ampay horrible y vergonzoso. No tienen ni para pagar la luz y vienen a decir que ‘mi abogado se están encargando’. A mí realmente me dan risa, creen que me voy a atarantar, que un mamarracho me quiere demandar, vayan a trabajar”, dijo.

