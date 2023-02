La conductora de ‘Préndete’ Melissa Paredes se sinceró y confesó cómo se sintió al ser separada de ‘América Hoy’ tras su ‘ampay’ con su actual pareja, Anthony Aranda.

En una entrevista con Karla Tarazona, la presentadora de espectáculos aseguró que sintió que sus excompañeros le dieron la espalda tras su infidelidad a su exesposo y padre de su hija, Rodrigo Cuba.

“Yo no les dije a mis compañeros ‘bótenme porque cometí un error, una decisión o como quieran llamarlo’, fueron ellos quienes me hicieron a un lado. Yo no hubiera hecho eso. Si mañana tú (Karla) o Kurt se equivocan en la vida, que a mi no me parece, jamás los voy a hacer a un lado y no voy a decir ‘sáquenla’. Yo no soy así”, expresó Paredes.

Asimismo, Tarazona le cuestionó a la también actriz si esperó, en aquel momento, que sus antiguos colegas la hubieran defendido frente a las críticas por su romance con el bailarín.

“A mí me pareció como una puñalada en la espalda y eso es algo que no voy a cambiar. No es que tenga algo contra ellos, soy cero rencorosa, me vale 10 pepinos lo que hagan con su vida (...) Una persona de mi círculo cercano no estaría actuando de la manera que actuó, llorando y dejándome peor, porque yo sentí eso, me dio ganas de decirle ‘¿por qué lloras? ¿Para qué? ¿para quedar tú bien?’ No, no es necesario”, respondió la modelo, haciendo referencia a Ethel Pozo.

