El conductor de ‘Estás en Todas’ Yaco Eskenazi expresó su disgusto hacia la nueva canción ‘TQG (Te Quedé Grande)’ de las cantante colombianas Shakira y Karol G.

Cabe mencionar que la mencionada canción fue estrenada este sábado 24 de febrero. En la composición, ambas artistas hacen referencias a sus antiguas relaciones. “¿Qué haces buscándome al lado? Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”, canta la exesposa de Gerard Piqué y la exnovia de Anuel AA.

Al respecto, el esposo de la modelo Nátalie Vértiz señaló que prefería el antiguo estilo de la intérprete de ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’.

“Yo siento que es una terrible tóxica, yo amaba a la Shakira del disco rosadito y el de pies descalzos, de ahí en adelante ya no soy tan fanático. Esta versión de Shakira de despecho no me gusta. Yo no veo a Piqué ofendido ah... Mostró cómo la ha superado ah, superadísima está”, expresó Eskenazi, causando sorpresa a la madre de sus hijos.

Shakira habría contratado a un detective para descubrir infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía

De acuerdo con el espacio de Mediaset, la preocupación de la colombiana aumentó a principios de 2022. La vida nocturna de Piqué, conocida en Barcelona, además de los viajes de trabajo la pusieron en alerta.

Fue entonces cuando decidiría contratar un detective mientras se encontraba de gira por Estados Unidos. El programa explica que en ese momento el espía logró capturar imágenes de Piqué con Clara Chía, información que Shakira recibió con cautela.

