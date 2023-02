La ex presentadora de televisión Karen Schwarz reveló que se sorprendió al descubrir uno de los mayores secretos de su esposo, el cantante Ezio Oliva.

En el programa matutino ‘América Hoy’, la ex reina de belleza confesó que al inicio de su relación con el artista descubrió algo relacionado a su estatura.

“Yo lo veía más alto, pero un día, cuando ya comencé a convivir con él, de pronto vi como una plataforma transparente y dije: ‘esto de dónde es’. Y lo ponía dentro del zapato”, relató Schwarz.

Asimismo, la modelo comparó al padre de sus hijas con el esposo de Brunella Horna. “Ezio es como Richard Acuña, o sea usa plataforma, pero son felices”, indicó.

“Ahora él me dice ponte lo más alto que tengas, me coge de la mano y se luce”, finalizó la esposa del cantante peruano.

Karen Schwarz estuvo de invitada en el magazine ‘América Hoy’ y sorprendió a todos al revelar el secreto mejor guardado de su esposo, el cantante Ezio Oliva. (Fuente: América TV)

Rodrigo González a Karen Schwarz tras su salida de Latina: “El tiempo acomoda a todos en su lugar”

El presentador Rodrigo González no dudó en pronunciarse sobre la salida de Karen Schwarz de Latina. El popular ‘Peluchín’ no desaprovechó en mofarse de la esposa de Ezio Oliva y la volvió a tildar de ‘mosca muerta’.

“La Karen Schwarz se fue de la televisión. Hasta acá los escucho, ¿estaba? sí estaba, aunque no lo crean, pero bueno ahora sí, Latina le dijo no más, se acabó, el contrato no te lo renovamos, no te necesitamos más, adios a la mataprograma, adiós a la mosca muerta”, añadió González.

Asimismo, el presentador de espectáculos mandó otro potente mensaje. “Así es el tiempo, acomoda a todo y todos en su lugar, más auspicios Gigi”, dijo. Finalmente, dejó entrever que Schwarz estaría intentando ingresar a América Televisión, pues fue captada con Gisela Valcárcel, Ethel Pozo y otros integrantes de ‘América Hoy’.

TE PUEDE INTERESAR