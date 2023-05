Luis Guadalupe Jr. se presentó en un enlace en vivo con el programa ‘América Hoy’ para contar sobre la reacción de su padre ante el ampay de su expareja, Charlene Castro.

En la conversación, las conductoras del espacio matutino le consultaron cuanto le habría afectado conocer esta noticia a su padre, el ‘Cuto’ Guadalupe.

“ Desde que supe la noticia lo primero que hice fue llamarlo para saber su bienestar. Me dejó tranquilo porque me mostró que estaba fuerte ”, manifestó el primogénito del exfutbolista.

Asimismo, reveló que no se enteró del ampay por la televisión, sino que fueron sus amigos quienes le avisaron: “ Me enteré por amistades, no soy mucho de consumir televisión, me comentaron eso y al toque llamar a mi papá ”, expresó.

Posteriormente, contó que al llamar a su padre, le preguntó como estaba y le reconfortó escucharlo sereno: “Solo pregunté como se encuentra, yo digo que estaba tranquilo, que estaba fuerte y eso es lo que me alivia”, sostuvo.

