La protagonista del último ‘ampay’ de Magaly Medina, Charlene Castro, sigue dando mucho que hablar. Recientemente, su esposo, ‘Cuto’ Guadalupe, salió a dar declaraciones y afirmó que no separará de ella. Asimismo, confesó que se encuentra muy enamorado de la madre de su hijo.

El exfutbolista del equipo crema ha tratado de mantener a su pareja alejada de las cámaras. Sin embargo, tras el ‘ampay’ en ‘Magaly TV La Firme’ ha ganado mucha popularidad. Por ello, queremos contarte de qué país es la esposa del ‘Cuto’.

¿De qué país es Charlene Castro?

La aún pareja de Luis Guadalupe se encuentra en el ojo de la tormenta. No solo porque se difundieron las imágenes donde se le ve saliendo de un hotel junto a un desconocido, sino que recientemente la ‘Urraca’ ha publicado nuevos videos en los que se le ve bailando muy cariñosa con otro hombre durante su viaje a Colombia.

Aunque la protagonista del ‘ampay’ lleva viviendo más de 10 años en Perú, esta no es su nacionalidad. El conductor de ‘La Fe del Cuto’ reveló que su pareja proviene del extranjero.

“Ella no es de acá, es del extranjero. No tiene familia acá, ella es la madre de mi hijo, yo voy a apoyarla porque más allá que nuestra relación no continúe”, confesó el exjugador de la ‘U’, pero no reveló su país de origen. Según la antigua cuenta de Charlene Castro, en Facebook, se pudo conocer que es originaria de Bolivia.