Enrique Espejo, conocido popularmente como Yuca, fue sentenciado por el Poder Judicial a tres años de pena privativa de la libertad suspendida luego que Clara Seminara lo denunciara por tocamientos indebidos.

La noticia fue confirmada en el mini noticiero online “La Encerrona”, donde Seminario expresó su sentir ante fallo a su favor.

“Bueno, hace cuatro años, sufrí -dentro de un programa de televisión, tocamientos indebido por parte de un compañero que se aprovechó de la confianza y me metió la mano. En ese entonces me quejé con el jefe que era Jorge Benavides, pero le dieron la razón a él”, comentó al inicio.

“Lo que presenté al juez fue unas conversaciones de WhatsApp de la conversación que mantuvo con Karin Marengo en la que expresó cómo me estoy sintiendo minutos después de esta situación, pero ella me responde que no fue con mala intención. Las pericias psicológicas que nos hicieron, tanto a él como a mí. Y con esas pruebas el juez falló a mi favor”, expresó Seminara

