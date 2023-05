Rosa Fuentes confirmó que su aún esposo, Paolo Hurtado, la sorprendió en su cumpleaños enviándole mariachis. Además, dio a conocer que el futbolista también le envió un ramo de rosas por el Día de la Madre.

Este miércoles 17 de mayo en ‘América Hoy’, la empresaria fue cuestionada por si el padre de sus hijos, quien se encuentra en proceso de divorcio tras ser ‘ampayado’ con la modelo Jossmery Toledo, le había enviado un regalo especial en su onomástico.

“Es lo que me dijo el mariachi (que llegaron de parte de Paolo Hurtado), no sé si será cierto o no, eso es lo que dijo, de repente lo dijo de la boca para afuera, no creo que haya sido parte de la sorpresa que organizó mi familia”, señaló Fuentes.

Asimismo, la presentadora de televisión Ethel Pozo le preguntó a la esposa del jugador de Cienciano cómo había recibido el presente. “Lo tomo como si viniera de parte de mis hijos”, respondió.

“Por el ‘Día de la madre’ también lo tomo como (regalo) si fueran mi hijos. Llegaron las rosas y los tulipanes que me gustan”, agregó Rosa Fuentes, quien se encuentra esperando un hijo del deportista.

