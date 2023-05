Hoy, 16 de mayo, ‘Cuto’ Guadalupe se pronunció sobre el ampay que presentó Magaly Medina donde se mostró imágenes de su ahora expareja, Charlene Castro, con otro hombre mientras ingresaban a un hotel de Barranco. El exfutbolista convocó a los medios de comunicación y decidió romper su silencio sobre esta tema.

Al término de su participación, el también empresario dio un espacio de preguntas para la prensa, sin embargo, mientras respondía las consultas sobre el ampay, reveló cuál iba a ser su siguiente paso tras el fin de su matrimonio. El exdeportista vivió un tenso momento con una periodista del programa de Magaly Medina, quien lo cuestionó por controversias del pasado que lo involucraban en diferentes reportajes del espacio de ATV.

“ Así tengas las imágenes desde enero, no me interesan. No me interesa, yo estoy con Dios (...) Amo a mi madre, amo a mi familia y a todas las personas que desconocen. Así es la vida, no estamos en el paraíso (...) Yo estoy con el corazón limpio y no estoy perjudicado (...) No escupas al cielo ”, expresó ‘Cuto’.

Al término de esta situación, el dueño del restaurant Cuto 16 finalizar la conferencia de prensa e intentó irse rápidamente para evitar dar mayores declaraciones. Sin embargo, antes de retirarse, fue enfático y señaló “ Lo que Magaly ha hecho, las lágrimas de mi madre las va a pagar con creces ”, añadió.

