“No soy de acero, soy como ustedes ser humano. No saben cómo llora Cuto, es increíble, es impresionante, pero yo no he hecho mal a nadie”, con estas palabras inició la conferencia de prensa el exfutbolista ‘Cuto’ Guadalupe tras el ampay de su esposa Charlene Castro saliendo de un hotel con otro hombre.

“¿Quieren verme derrotado?”, increpó el exfutbolista Guadalupe a la prensa. Asimismo, señaló que el programa de Magaly Medina se ha ensañado con su esposa. “Estoy con mi corazón limpio”, indicó.

¿Quién es Charlene Castro?

Luego de su separación de su primera esposa Giselle Zapata, Cuto Guadalupe oficializó su romance con Charlene Castro. La primera aparición pública de la pareja fue en el 2016, cuando el exfutbolista se encontraba sentenciado en El Gran Show.

Te puede interesar