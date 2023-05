Jorge Benavides decidió romper su silencio y reveló que Dayanita sí tenía contra en el programa y, además, le da adelantos de sueldo, beneficio que otros del elenco no tenían.

“Cuando me entero de estas declaraciones, de que no existía un contrato, me comunico con mi abogado y me dice que sí está el contrato y todos tienen contrato en el programa y el pago es puntual y los adelantos que no todos han tenido”, expresó Jorge Benavides.

Luego continuó con: “esta señorita tenía este privilegio, de que pedía adelantos (...) por eso dije en su momento que es una malagradecida. Un adelanto, es una ayuda, cuando te piden adelanto, la persona te dice como que no me alcanza, ayudame”.





