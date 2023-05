La bailarina Gabriela Herrera volvió a arremeter contra la chica reality Luciana Fuster, a quien considera una persona que “no tiene códigos con sus amigas”.

Cabe mencionar que la novia de Patricio Parodi declaró en una entrevista que la influencer había ingresado “con el pie en alto” a ‘Baila Conmigo’, concurso de baile de ‘Esto Es Guerra’.

Al respecto, Herrera consideró que Fuster no tiene mérito para criticarla, ya que no sería la persona más ejemplar para hacerlo.

“Me pareció bien chistoso y bien conchudo de su parte, la verdad. Que ella justo hable de educación, de tino, como si ella fuera el gran ejemplo de ser educada. El que ahora quiera hacerse la Miss, no quiere decir que la gente no sepa de los valores que carece”, expresó para Infobae.

Asimismo, la concursante de ‘EEG’ recordó la polémica que tuvo la postulante al Miss Grand 2023 al iniciar su relación con Patricio Parodi, expareja de Flavia Laos.

“Lo que pasa es que las verdades duelen y al parecer le dolió bastante. Yo tengo la culpa que su pasado la condene y como le dije, prefiero que algunas me quieran o me desprecien por ser directa y sin caretas a que me odien a nivel nacional por no tener código por quitarle el marido a mis amigas”, señaló.

