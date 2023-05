Cuando Manuel Turizo tenía 16 años, sabía que su camino era la música y junto a su hermano Julián, compusieron “Una lady como tú”, canción que se volvió en un éxito mundial. La noche del 11 de mayo, recuerdan esos inolvidables momentos en los Jardines del Parque de la Exposición frente a 6 mil personas.

Tras la impaciencia del público y música de fondo con éxitos actuales del género urbano, el show dio inicio a las 9:45 p.m. En las pantallas se proyectaban videos de la infancia del artista y finalmente apareció colombiano con ‘La nota’, tema que grabó junto a Myke Towers y Rauw Alejandro.

Acompañado de ocho bailarinas, el cantante siguió con ‘Mala costumbre’ y ‘Amor en coma’, vestido con un suéter y pantalones negros.

Un momento inesperado de la noche fue cuando el intérprete saludó a una fan por su cumpleaños al leer una pancarta donde la joven indicaba que estaba celebrando su onomástico con su artista favorito. “Feliz cumpleaños para ti, pásala rico”, expresó y luego, le envió un beso; lo que provocó la histeria del público.

Manuel Turizo hace vibrar Lima en un concierto con mucho ritmo latino. (Foto Raúl Umeres)

“Nuevamente estamos juntos en 2000 Tour, espero que lo disfruten desde la primera canción hasta la última. Si tú viniste esta noche es porque querías disfrutar y gozar”, expresó el artista de 23 años antes de entonar el popular tema ‘Desconocidos’.

Su álbum titulado ‘2000′ hace referencia a los momentos en los que el colombiano descubrió su amor por la música desde los dos años influenciado por su hermanos y sus padres. Manteniendo su esencia, Turizo explora ritmos y emociones durante el show. Como es el caso de ‘Vació’, una balada de pop-latino que habla de los daños colaterales de la fama y la interpretó junto a un coro de niños.

En otro momento, las luces se apagaron y en un clip en blanco y negro reflejaba la sensualidad de Turizo junto a sus bailarinas entre la lluvia. De repente, aparece de una plataforma tocando un tambor con un cambio de vestuario a camiseta y pantalones blancos, listo para cantar ‘Una vaina loca’, la nueva versión de aquel tema del 2011 del cantante y compositor, ‘Fuego’.

Luego interpretó ‘Los cachos’, una colaboración con sus compatriotas de la banda Piso 21. “Cuando nosotros estábamos empezando en el 2017, mi amigo ZENZEI estaba enamorado, su novia no aguantó que anduvimos en tantos viajes y lo dejó. Una noche en el hotel dijimos, vamos a escribir una canción para esta situación”, manifestó para presentar ‘Esclavo de tus besos’, mientras tocaba el teclado.

Posteriormente, cantó otro tema de su último álbum, ‘Triste’, un reggaetón lento y volvió a subir la euforia cuando interpretó ‘Vaina loca’ que grabó con Ozuna.

Manuel Turizo hace vibrar Lima en un concierto con mucho ritmo latino. (Foto Raúl Umeres)

“Yo no tenía ni idea de lo que era la industria de la música, ni lo que era estar en un estudio de grabación. A mi me gustaba escribir canciones junto a Julian Turizo, mi hermano. Nosotros no éramos buenos en el colegio, ni en los deportes, éramos buenos para ser músicos”, compartió Manuel.

Todos los asistentes corearon ‘Una lady como tú’ junto a los hermanos. Al finalizar el emblemático tema, la energía no bajó y siguieron con ‘El merengue’.Listos para el final, cantó ‘Déjala que vuelva’, otro gran éxito junto a Piso 21.

Se despidió del público, pero de inmediato se escucharon los gritos pidiendo que cantara ‘La bachata’. Del escenario en negro y solo una luz apuntándolo, Manuel Turizo apareció sin camisa en medio del escenario, lo que aumentó más los gritos de las fanáticas. El artista dejó que corearan la primera estrofa para después comenzar a cantarla para finalizar su visita a nuestro país.

Manuel Turizo hace vibrar Lima en un concierto con mucho ritmo latino. (Foto Raúl Umeres)