Gabriela Herrera le responde a Patricio Parodi: “Si no fuera por Sheyla Rojas, nadie lo recordaría”

Gabriela Herrera y Patricio Parodi están enfrentados luego de que el chico reality expresara que el ingreso de la bailarina al reality ‘Baila conmigo’ de Esto es Guerra fue para generar polémica.

Por ese motivo, la exparticipante de ‘El Gran Show’ decidió defenderse tras las críticas del ‘Pato’, incluso le recordó que gracias a Sheyla Rojas ganó popularidad.

“ La verdad es que es bien conchudo porque creo que, la gente tiene memoria, y me pareció bastante desubicado su comentario. Sobre todo al decir que si no fuera por pelearme, estaría viendo la televisión en mi casa. En todo caso, Patricio le debería agradecer a Sheyla, porque si no fuera por ella, no lo recordarían ”, expresó Herrera a Infobae.

Asimismo, Gabriela se refirió a las declaraciones de Luciana Fuster, quien afirmó que la modelo llegó con el pie en alto al reality de EEG.

“Me pareció bien chistoso y bien conchudo de su parte, la verdad. Que ella justo hable de educación, de tino, como si ella fuera el gran ejemplo de ser educada. El que ahora quiera hacerse la Miss, no quiere decir que la gente no sepa de los valores que carece ”, manifestó la bailarina.

“Lo que pasa es que las verdades duelen y al parecer le dolió bastante. Yo tengo la culpa que su pasado la condene y como le dije, prefiero que algunas me quieran o me desprecien por ser directa y sin caretas a que me odien a nivel nacional por no tener código por quitarle el marido a mis amigas ”, añadió.

