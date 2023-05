La bailarina Gabriela Herrera se refirió a las recientes declaraciones del chico reality Patricio Parodi, quien la acusó de querer generar polémica en ‘Baila Conmigo’, reality de ‘Esto Es Guerra’.

Cabe mencionar que el competidor de ‘Esto Es Guerra’ había calificado a la influencer como ‘monito con metralleta’ tras las indirectas que tuvo hacia su pareja, Luciana Fuster. Además, indicó que no tenía “tino y la educación” en dar sus comentarios. “Hay que aplaudir a esta persona porque ya consiguió, el fin de semana, lo que quería”, mencionó.

Al respecto, Herrera aseguró que se encuentra tranquila y negó haber ingresado al concurso con la intención de causar controversia. “No sé por qué dijeron que estoy con la pata en alto, al contrario, llegue súper tranquila, no me metí con nadie”, expresó.

“Ya que a otros les fastidie es problema de cada quien y no el mío. Acá todos venimos a trabajar y si les incomoda pues que se le pasen un sahumerio, pero yo he venido tranquila a mi trabajo (...) Claro si me van a buscar, me van a encontrar porque muda yo no soy”, agregó Parodi.

Gabriela Herrera prestó poca importancia a los comentarios de Patricio Parodi y Luciana Fuster al calificarla como "mono con metralleta" y que su regreso a 'Esto es Guerra' estaría respaldado solo para hacer reality y no solo bailar en el nuevo segmento del programa. (Fuente: América TV)

