La ex chica reality Andrea San Martín se mostró emocionada tras haber recibido en una de sus publicaciones un ‘like’ del reguetonero Anuel AA en sus redes sociales.

Cabe mencionar que la influencer ha declarado en más de una ocasión ser una gran seguidora del puertorriqueño, razón por la que viajó recientemente para asistir a su concierto.

“Ok, ok, me acabo de despertar y tengo el corazón en la boca, quiero llorar, quiero llorar. O sea... Anuel le dio like a mi publicación, tengo dos días sin poder dormir por haber ido al concierto de Anuel, es decir, voy a tener dos días más sin dormir, no lo creo”, señaló San Martín.

La expareja de Sebastián Lizarzaburu había publicado, en su cuenta de Instagram, fotografías del cantante internacional con una descripción donde expresaba su admiración hacia él.

“Que, si sus canciones son vulgares, que, si dijo esto, aquello… si se equivocó aquí, allá. Ha llegado más lejos de lo que muchos críticos han podido, les guste o no, trabaja más que esos que tanto lo cuestionan… Este hombre me recordó lo que es vivir en libertad sin que te importe lo que opinen los demás y por eso lo amo, más allá de lo guapo que es. Este no es un post maternal, esta soy yo sola, sin hijas contándoles que ayer fue un día maravilloso… enérgico donde pude vivir cada una de sus canciones a pocos metros suyo”, escribió.

