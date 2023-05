Tal como dicen, lo que se hereda no se hurta. Moa Rivera, hijo del salsero Jerry Rivera, sigue sus pasos en la música. El cantante de 30 años, cuyo verdadero nombre es Gerardo Rivera Donis, es consciente que las comparaciones con su padre, serán inevitables. Sin embargo, no le molestan; al contrario, resalta orgulloso su legado y la popularidad que alcanzó en la década de 90.

“ Lo que es inevitable no te puede molestar, yo lo veo de esa manera. Si me están comparando con alguien tan grande y brutal como él, eso es bueno. Quizás me están viendo con ese nivel con el tiempo. Ojalá pueda crecer para tener una carrera tan respetada como la de él ”, sostuvo el cantante.

Con tan solo 16 años, Moa compuso su primera canción y desde su adolescencia tiene el sueño de triunfar en la música. “Gracias a Dios tengo que la bendición del canto y empecé desde muy pequeño. Mi papá fue mi coach y apenas hace 8 meses decidí lanzar mi carrera como solista salsero”, afirma.

Su padre, además de considerarlo como su mejor maestro, le enseñó a no dejar que la fama le arrebate su humildad. “ Mi padre siempre me dice que nunca venda mi alma por nada y respete a todas las personas siempre. Me ha dado mil consejos pero esos son los que más me llevo ”, confiesa.

Ahora Moa, se enfoca en dejar su propia huella en la música. Tras estudiar producción de filmación en la Universidad de Full Sail, y graduarse de artes culinarias en Le Cordón Bleu, ambos en Florida, apuesta por aportar algo nuevo en la salsa.

“Le tengo muchísimo respeto al género de la salsa porque hay muchos cantantes que son una eminencia y tienen un legado inmenso, pero creo que yo llegué a hacer algo un poquito distinto; por ejemplo, yo no me visto con la clásica vestimenta de la salsa, siento que estoy trayendo algo refrescante porque siempre la música evoluciona, el tiempo pasa y los sonidos nuevos surgen”, expresó.

Además, el hip-hop y R&B formarán parte de su estilo en el ritmo salsero. “En el pasado, tuve diferentes estilos pero siento que la salsa es lo que más me pega a mí. Estoy haciendo fusiones, si escuchas ‘La Película’, tiene como un trap y un ritmo urbano mezclado con salsa, es muy curioso el estilo que estoy creando”, revela.

En cuanto a su futuro musical, nos cuenta que irá estrenando sencillos en todo el año y hasta tiene una colaboración con su padre, Jerry Rivera. “Ahora mismo no planifico estrenar un álbum de una, quizás el año que viene; pero ahora mismo quiero lanzar canciones todos los meses en este año. En cuanto a las colaboraciones, tengo una canción con mi papá pero por ahora no puedo dar detalles ”, comenta.

La conexión que tiene Moa con nuestro país es especial, además, nos revela que le encantaría hacer una colaboración musical con Daniela Darcourt. “Estoy loco con Perú, especialmente con la comida, si me quedo por una gira de medios o un concierto, sería feliz”, concluye.