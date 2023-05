El 15 de mayo el cantante de cumbia Donnie Yaipén estrenará su tema “Falsas promesas”, desde su canal de YouTube y todas las plataformas musicales, lo que significa su presentación oficial como solista.

El videoclip fue grabado en Monsefú (Chiclayo), la tierra que vio nacer a Donnie. Motivo más que suficiente para que el cantante de cumbia decidiera mostrar los más bellos paisajes turísticos y con mucha historia en el norte del Perú, teniendo como escenarios el Convento de San Agustín de Zaña y en el Tren Viejo de Pierto Eten.

Al compás del acordeón, instrumento musical con el que Donnie ya se indentifica, “Falsas promesas” es una canción que si bien habla de desamor, el intérprete prefiere llamarla canción de decepción. “Es una historia con la que creo que muchos se sentirán identificados, ya que es probable que todos tengamos un o una ex que nos ha prometido muchas cosas y al final no cumplió”, comenta entusiasmado añadiendo que el tema de su autoría la escribió aproximadamente hace 12 años y aunque no es una historia personal, si de alguien que conoció.

Este lanzamiento no viene solo, pues Donnie también está preparando la presentación oficial con su orquesta completa de 15 músicos para el sábado 27 de este mes . Será una fiesta gratuita que tendrá como escenario el Mall Aventura de San Anita a partir de las 7 de la noche.

“Estoy con sentimientos encontrados, muy emocionado y ansioso de poder hacer música con mi propia orquesta y demostrarle a todo el mundo de lo que podemos hacer en el escenario. Hace más de un mes aproximadamente empecé a poner en marcha todo lo que tenía proyectado en mente y por fin es una realidad”, refiere el cantautor.

Agrega que tiene muchas expectativas y su mayor anhelo es que el público y sus seguidores acepten su música, que la disfruten y lo apoyen, pues está preparando muchas cosas bonitas, para estar a la vanguardia de la mayoría de orquestas grandes del país.

Refiere que para la gran fiesta de la cumbia en el Mall de Santa Anita, ya tiene listo el set list preparado, con música variada, de todo género y por supuesto también canciones que están incluidas en su primera producción.

Redes sociales:

Facebook: donnieyaipenperu

Instagram: @yaipendonnie

Tik tok: donnieyaipen

Canal YouTube: Donnie Yaipén

