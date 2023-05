Lucho Paz tiene 39 años de carrera artística. Es considerado una institución en el genero de la cumbia. El artista estrena el video clip “Mix Retrocumbiones”, un recopilado de temas que no pasan de moda. Precisamente el músico norteño afirma que su trayectoria habla por sí sola y merece respeto. “Tengo años en el negocio y vigente gracias a Dios porque me respetan como artista no por escándalos que no los he necesitado”, sostuvo el popular cantante.

“En esta oportunidad quise volver tiempo atrás para que también las nuevas generaciones de hoy en día conozcan y disfruten de estos temas como ‘Amor sublime’, ‘Amor tierno amor’ y ‘La bocina’. La gente me pide éxitos y nunca a Dios gracias, he necesitado exhibir temas privados porque la gente aprecia mi talento y esa deferencia merece respeto”, comenta el cantante.

Lucho Paz desde su participación en el programa ‘Trampolín a la Fama’ en 1980, no ha dejado de estar presente en la escena nacional de nuestro país, es la voz de la cumbia más representativa de todos los tiempos. Tal es el caso que las canciones más importantes de la cumbia en el Perú, llevan su voz. “Tengo muchas interpretaciones, pero las que marcaron un antes y un después creo que fueron ‘Tu amor es una mentira’, ‘Motor y Motivo’, ‘Morir de Amor’, ‘El Casorio’ y muchas más. A cada una de mis interpretaciones les guardo un gran cariño y aprecio en lo personal”, señala el artista.

A pesar de los años y luego de haber compartido su talento con las orquestas más importantes del Perú como Grupo 5, Hermanos Yaipén, Agua Marina, entre otras, la melodiosa voz del artista sigue vigente en las nuevas plataformas musicales. Solo en la aplicación de música de Spotify, el tema ‘Tú amor fue una mentira’, bajo la interpretación de Lucho Paz tiene más de 24 millones de reproducciones.

Para este año 2023, “Lucho Paz y su Banda Brava” preparan muchas novedades para todos sus seguidores. El videoclip oficial del ¨Mix Retrocumbiones¨ ya está disponible en su canal oficial de YouTube, además el tema ya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales del cantante.

