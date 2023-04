La ex chica reality Andrea San Martín se reunió con Nicola Porcella, quien no tardó en aclarar que solo eran amigos. A través de su cuenta de Instagram, la influencer mencionó que el modelo hace lo mismo con cada persona. “Sí, por favor, no vayan a pensar mal”, expresó el ex participante de ‘Esto Es Guerra’. (Fuente: @mama.porpartidadoble)