La influencer Andrea San Martín denunció a empresa por no haberle pagado por la publicidad que les realizó en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la ex chica reality señaló que el tema ya lo tendrían que hablar con su abogado. “Yo cumplí con mi trabajo, pero ellos no han cumplido con mi pago pendiente” (Fuente: mama.porpartidadoble)