El chico reality Patricio Parodi tuvo duros comentarios hacia la bailarina Gabriela Herrera tras los comentarios que dio en el reality ‘Baila Conmigo’ de ‘Esto Es Guerra’.

Este martes 9 de mayo en ‘+Espectáculos’, el novio de Luciana Fuster consideró que la bailarina solo busca generar polémica en el concurso con sus peculiares comentarios.

“No soy experto en el baile para meterme a querer criticar algo en lo cual no pueda defenderme porque no soy bailarín. Hay personas que están acá para hacer reality, que si no hicieran reality estarían en su casa viendo televisión, deben saber a quién me refiero”, expresó el influencer.

Asimismo, el participante de ‘Esto Es Guerra’ también acusó a Herrera de estar buscando con quien ‘sacar un titular’ y que, finalmente, lo había logrado.

“Busca disparar como ‘monito con metralleta’ por todos lados (…) Hay que aplaudir a esta persona porque ya consiguió, el fin de semana, lo que quería. No voy a decir absolutamente nada más, puede bailar y todo lo que quiera, pero hay que tener el tino y la educación”, mencionó Parodi.

De la misma manera, Luciana Fuster criticó la actitud de la tiktoker. “Uno no puede llegar con el pie en alto a todos lados y decir ‘ay, yo no soy así. Si no te gusta, friégate’”, señaló.

Patricio Parodi desató polémica tras referirse sobre el rol que cumple Gabriela Herrera dentro de 'Esto es Guerra', "Ya sabes cuál es su contrato, subliminalmente, me peleo con todo el mundo, me haces el reality y si es que no me haces, a tu casa", sostuvo el capitán de los Guerreros. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR