Jossmery Toledo fue consultada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ sobre el ampay que protagonizó con Paolo Hurtado hace unas semanas.

Durante la conversación, la modelo admitió que se sintió ilusionada por el futbolista, pese a que él aún sigue casado con Rosa Fuentes.

“ Ustedes saben que el amor es ciego y uno se equivoca. Ya no estoy para estas cosas y simplemente desearle lo mejor a todos ”, manifestó.

Además, aprovechó y le envió una indirecta a Rosa, después de que empezara a aceptar entrevistas a distintos programas para promocionar su emprendimiento.

“ No voy a sentarme a un programa, a lucrar de esto o sacar beneficio de algo porque la verdad no lo necesito y nada enfocarme en mis cosas y proyectos que se vienen ”, sostuvo Jossmery.

Jossmery Toledo tras confirmar ruptura con Paolo Hurtado: “El amor es ciego y una se equivoca”

Jossmery Toledo decidió romper su silencio tras el ampay en la que estuvo envuelta con Paolo Hurtado, en donde se evidenció la infidelidad del futbolista a su esposa Rosa Fuentes.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, la expolicía confirmó que su relación con el futbolista de Cienciano ya habría llegado a su fin y dejó entrever que Hurtado no habría sido sincero con ella.

“ (¿Ya terminaste esta relación que tuviste?) Yo no sé si fue una relación la verdad, porque fue todo mentira. Simplemente no quiero hablar del tema, dejar ahí el pasado, me equivoqué y ya no voy a caer en los mismo. Las mentiras tienen patas cortas ”, manifestó.

Por otro lado, resaltó que se encuentra soltera y no piensa comentar nada sobre la madre de los hijos del deportista.

“Yo no voy a hablar nada de la señora, estoy soltera hace un buen tiempo. Por mis valores estoy soltera, las mentiras tienen patas cortas. Creo que ustedes tienen unas imágenes donde él entra a su casa, se queda ahí con ella, comparte muchas cosas con ella, va a su nuevo loca, entonces creo que la gente se da cuenta de todo, yo voy a seguir en lo mío, haciendo mis eventos y verán otra Jossmery distinta”, reveló.

Posteriormente, fue consultada por la reportera del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, si considera que dio todo por una persona que no valía la pena, por lo que la exchica reality respondió: “ Ustedes saben que el amor es ciego, una se equivoca, ya no estoy para esas cosas, desearles lo mejor a todos ”.

