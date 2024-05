Caso ‘Los Waykis en la Sombra’: Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda rechazaron acusaciones en su contra.

Durante la audiencia para evaluar la posible revocación de la detención preliminar de diez días contra Nicanor Boularte, el hermano de la presidenta Dina Boluarte, y su abogado, Mateo Castañeda, ambos investigados aseguraron ser inocentes y rechazaron las acusaciones de tráfico de influencias y pertenencia a una presunta organización criminal, en el caso de ‘Los Waykis en la Sombra’.

El hermano de la jefa de Estado negó rotundamente haber recibido sobornos o dinero ilícito de cualquier persona. Afirmó que su sustento proviene de su actividad profesional y aseguró que no trabaja en gestión pública tras renunciar durante el Gobierno de Pedro Castillo.

“Siempre he vivido de mi trabajo, mi actividad económica está probado con mis recibos de honorario profesionales y con los impuestos pagados a la Sunat puntualmente”, expresó Nicanor Boluarte.

Entorno a la su apelación por recovar la detención preliminar en su contra, Boluarte aseguró que cuenta con arraigo familiar y tiene una residencia establecida.

“Vivo con mi hija de 24 años, que está estudiando en la universidad y yo soy el único que sustento la economía de mi casa”, agregó.

Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte, pide no ser investigado por la Diviac

Por otro lado, Castañeda solicitó ser eximido de cualquier investigación por parte de la Diviac, argumentando que siempre ha ejercido su profesión de abogado de manera íntegra y ética. Además, negó cualquier relación con los miembros de la presunta organización criminal y desestimó las acusaciones en su contra como infundadas.

“No tengo llamadas, no tengo reuniones, no tengo nada que me vincule con los demás investigados, si lo tuviera la Fiscalía ya hubiera aportado el elemento de convicción”, sostuvo.

El abogado defensor de Dina Boluarte, reiteró su presunción de inocencia y calificó las imputaciones en su contra como falsas. Además, expresó su preocupación por estar siendo investigado por la Diviac, considerando esta situación como una vulneración de sus derechos constitucionales.

“No debe considerárseme culpable por la presión mediática que hacen algunos sujetos aprovechándose que estoy encerrado”, agregó el letrado.

“Los hechos que se me imputan tiene que ver con que yo habría intentado desactivar a la Diviac y, también, dice la Fiscalía que he conseguido separar al coronel (Harvey) Colchado. A continuación, quién me investiga, la Diviac me investiga, me allana, me detiene (…) Yo pregunto, ¿pueden los propios agraviados dirigir, investigar el propio delito que se ha cometido supuestamente en contra de ellos? Esta es una violación grave a mis derechos constitucionales y al debido proceso”, manifestó Castañeda.

“Todos los actos de esta investigación son absolutamente nulos. Ellos (la Fiscalía) debieron establecer que quién se haga cargo de esta investigación no sea la Diviac, sino cualquier otra unidad “, sentenció.





