Kevin Blow se refirió a las recientes declaraciones de la cantante Micheille Soifer, quien aseguró en una entrevista que se arrepentía de haber tenido una relación sentimental con él.

Este martes 9 de mayo en ‘Magaly Tv La Firme’, el dominicano dejó entrever que la ex chica reality tiende a buscarlo. “Siempre me llama de la tumba”, indicó.

“Cuando ella me llamó a mí, hace año y pico. Yo sentí, conociéndola, que me llamó con la esperanza de ver en qué yo ando. Pero cuando comenté: ‘Las cosas son diferentes ahora, ya estoy casado, mi pareja está embarazada (...) que yo vaya a Perú o tú vengas acá no se va a poder’”, agregó.

Asimismo, el cantante aseguró que se fue del país solo para alejarse de la popular ‘Michi’. “Yo me fui del Perú, porque era la única forma de deshacerme de ella. La única forma de deshacerme de Micheille Soifer era saliendo del Perú y abandonando todo”, mencionó.

“Lo que encuentro raro es que ya han pasado casi 4 años desde que decidimos cada quien coger su camino, ella anda supuestamente construyendo una carrera musical limpia y ella sigue recurriendo a cosas del pasado no sé con qué intención, no sé si para promocionarse”, continuó.

