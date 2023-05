(Fuente: AméricaTV

https://www.americatv.com.pe/

)

“Me parece raro que se exprese de esa manera porque hemos trabajado juntas. No te digo que es mi íntima amiga, no tiene por qué seguirme, ni yo a ella, pero tampoco tiene que hacer como que no me conoce”,Micheille Soifer en una entrevista con Yaco Eskenazi.