La ex chica reality Micheille Soifer se refirió a los supuestos vestuarios similares que utiliza la cantante de salsa Yahaira Plasencia en sus presentaciones.

Este jueves 27 de abril en ‘+ Espectáculos’, la ex participante de ‘Esto Es Guerra’ indicó que sus seguidores habían notado el parecido en sus ‘looks’ en otros artistas.

“No solo Yahaira, sino varias... No, qué bonito que vean que uno se esfuerza en vestuarios y que quieran hacer lo mismo, me gusta mucho. Siempre los ‘Michilovers’ están atentos a todos. No sé si me está copiando, pero si es así, que avise quizá le podemos mandar un regalito”, expresó.

Finalmente, la también cantante reconoció que sí había parecido en las vestimentas de la salsera. “Ya vi los tiktoks y bueno, sí se parecen muchísimos. Yo siempre tengo look muy distintos a los que hay. Los modelos que me hacen a mí no hay”, señaló.





Michelle Soifer y su mensaje a Leysi Suárez

Micheille Soifer sobre sus antiguas relaciones: “Nunca más volvería a mantener a un hombre”

Al ser interrogada sobre qué error no repetiría, la ex participante de ‘Esto Es Guerra’ confesó: “Lo que no volvería hacer nunca más es mantener a un hombre, eso sí, nunca más. Eso ya me da hasta vergüenza pública”.

“Yo viví momentos bien feos, fuertes, no se lo deseo a ninguna mujer... Yo sé que hay muchas mujeres que viven momentos así”, mencionó la cantante, en otro momento de la entrevista.

