La ex chica reality Micheille Soifer se mostró sorprendida al ser llamada “sugar mommy” por el conductor de “Estás En Todas” Jaime ‘Choca’ Mandros.

Cabe señalar que el presentador de televisión hizo referencia a una reciente confesión de la cantante, donde aseguró que no volvería a mantener ni comprarles costosos detalles a sus futuras parejas.

“Yo creo que no he sido yo, el problema ha sido la persona con la que yo he estado, yo creo que han sido aprovechados”, reconoció en una entrevista para ‘Com FM’.

Al respecto, el compañero de conducción de Yaco Eskenazi cuestionó a la ex participante de “Esto Es Guerra” si había era cierto el calificativo. “Era, pero ya aprencí, ya no más. Tropezarte tres veces con la misma piedra, ya no”, expresó Soifer.

Reacción de Micheille cuando le dicen que es la verdadera sugar mami

Micheille Soifer sobre sus antiguas relaciones: “Nunca más volvería a mantener a un hombre”

En el canal de Youtube “Flowreando”, la cantante habría confirmado los rumores acerca de haber mantenido a alguna o algunas de sus exparejas. Cabe señalar que algunas de sus parejas más conocidas fueron: el modelo Erick Sabater, Kevin Blow y Giuseppe Benignini.

Al ser interrogada sobre qué error no repetiría, la ex participante de ‘Esto Es Guerra’ confesó: “Lo que no volvería hacer nunca más es mantener a un hombre, eso sí, nunca más. Eso ya me da hasta vergüenza pública”.

“Yo viví momentos bien feos, fuertes, no se lo deseo a ninguna mujer... Yo sé que hay muchas mujeres que viven momentos así”, mencionó la cantante, en otro momento de la entrevista.

