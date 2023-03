La ex chica reality Micheille Soifer reveló, para el canal de Youtube “Flowreando”, haber brindado costosos regalos a algunas de sus exparejas.

Cabe indicar que en la misma entrevista, la cantante de reguetón confesó que uno de los errores que no volvería a cometersería el mantener a un hombre. “Eso ya me da hasta vergüenza pública”, indicó.

Asimismo, al ser consultada si había sido la ‘Sugar mommy’ de sus exnovios, la ex participante de “Esto Es Guerra” lo reconoció. “Se podría decir bien ‘Sugar’ (...) Yo creo que no he sido yo, el problema ha sido la persona con la que yo he estado, yo creo que han sido aprovechados”, señaló.

“Lo más caro que le he comprado a alguien es una moto valorizada en casi 20 mil dólares. Por eso quisiera encontrar a una persona que conmigo construya algo maravilloso. No me arrepiento de lo que hice. (...) Al final me quedé con la moto, me pareció lo más justo. Estamos hablando de Sabater, pero hoy en día yo ya me llevo muy bien con él, ya hablamos, ya pasó”, relató la cantante.

Michelle Soifer: Nuevo saliente es acusado de “golpeador y vago” por su expareja

En ‘Amor y Fuego’ emitieron un reportaje sobre una denuncia contra Gleydis Reñe, acusado por su expareja Jessy Kate por violencia física.

“Me insultaba, me golpeaba, me golpeó por eso lo denunciaba. Llegó como a las 6 de la mañana mareado, entre otras cosas y pues había salido una nota de prensa y me dijo: ‘No, tú a mí no me vas a arruinar la carrera , que no se qué, que la orquesta’ y me agredió con puñetes, cachetadas y todo”, expresó la mujer.

Además, Jessy Kate le advirtió a la artista nacional que Gleydis Reñe no era una buena persona. “Es vago, aprovechador, yo creo que Micheille ha hecho una mala elección en tomarlo como ejemplo, como modelo, como lo que sea. Poner los ojos en un agresor, en un golpeador, yo te aseguro que Micheille no sabe nada de esto”, dijo.

