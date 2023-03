“Estoy en medio del dolor y en medio de la lucha por vivir”, dice parte del comunicado que publicó Susana Baca en sus redes sociales. La reconocida y galardonada artista decidió mantener en reserva su dolencia, sin embargo agradeció las muestras de afecto. Susana Baca será sometida a una operación compleja.

“Mis queridos amigos, les quiero contar que estoy internada hace varios días en el hospital Rebagliati, requiero de una operación compleja, pero, a mi edad qué no es complejo... Me consuela que estoy recibiendo mucho cariño y la fortaleza de la esperanza, también la solidaridad de los que aquí trabajan... desde aquí me aseguro, como los doctores, las enfermeras, los técnicos y administrativos y en especial los paciente como yo que apuestan por la vida”, señala la artista.