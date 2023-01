A través de sus redes sociales, Micheille Soifer fue consultada si le gustaría participar en el Miss Perú 2023, por lo que respondió a modo de broma que no lo haría porque no “quiere opacar a sus compañeritas”

“La verdad no participaría porque opacaría a todas mis compañeras. Y ustedes saben que eso de hacer sentir mal a otras personas con mi presencia no va conmigo. Entonces, no, no, y no, eso no es lo mío jajaja”, sostuvo la exintegrante de ‘Esto es guerra’.

Recordemos que, entre los principales requisitos para participar del Miss Perú, son ser peruana de nacimiento o contar con la doble nacionalidad, tener entre 18 a 29 años al momento del certamen de belleza y una estatura mínima 1.60 cm. Como se sabe, la exchica reality tiene 33 años edad, algo que la descarta por completo del concurso.

Rodrigo González sobre Luciana Fuster en el Miss Perú: “No da la talla, es una belleza común”

El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, se refirió a la postulación de la chica reality Luciana Fuster al Miss Perú 2023.

Tras el anuncio de la participación de la novia de Patricio Parodi en el certamen de belleza dirigido por Jessica Newton, el presentador de espectáculos expresó su opinión al respecto.

“Desde el año esto ya lo veíamos venir, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos deslizado y simplemente ahora se materializó porque desde que Alessia estaba en competencia ya se hablaba que la próxima candidata mediática era Luciana. Tú sabes que a Jessica Newton le gusta alguien que haga bulla como en su momento fue Mirella Paz”, expresó popular “Peluchín”.

Asimismo, González señaló que aunque la modelo no es de su total agrado, reconoce su belleza. “Para ser sinceros, acá en casa, la Fuster no es alguien que precisamente nos caiga bien, porque muy bien sabemos como es la mosquita muerta”, indicó.

“Pero eso no quita que veamos que es una chica guapísima, que sea pesada y de sangre chinche ese es otro tema, pero es una chica guapísima, es una chica linda. (...) ¿Tú crees que la Fuster (la haga) en un Miss Universo? Es linda, pero no la veo Miss Universo, no da la talla, la belleza de la Fuster es una belleza más común”, mencionó el compañero de Gigi Mitre.

