El incremento sostenido de los precios de combustibles como la gasolina y el diésel viene impulsando una mayor demanda de conversiones vehiculares a Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el Perú.

Según el último estudio de APOYO encargado por Solgas, más de 650 mil vehículos ya operan con este sistema en el país, debido principalmente al ahorro económico que representa frente a los combustibles tradicionales.

De acuerdo con especialistas del sector, el GLP puede generar un ahorro de hasta 50% en comparación con la gasolina.

Advierten riesgos por instalaciones informales

El crecimiento de esta alternativa también ha incrementado la oferta de servicios informales de conversión, situación que representa riesgos para los conductores y vehículos.

Alessandra Dentone, representante de Solgas, señaló que realizar una instalación incorrecta puede afectar tanto el rendimiento del automóvil como la seguridad del usuario.

“Convertir un vehículo a GLP es una decisión que puede generar importantes beneficios económicos, pero debe hacerse correctamente. Una mala instalación no solo afecta el rendimiento del vehículo, sino que puede comprometer la seguridad del conductor”, indicó.

Claves para convertir un auto a GLP de forma segura

Especialistas recomiendan verificar una serie de aspectos antes de iniciar el proceso de conversión vehicular.

Taller autorizado por el MTC

El primer paso es confirmar que el taller cuente con autorización vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad encargada de supervisar este tipo de instalaciones.

Equipos certificados

Todos los componentes del sistema GLP, como tanques, válvulas y tuberías, deben estar homologados y certificados para evitar fallas mecánicas o fugas.

Garantía de instalación

Los talleres formales deben ofrecer garantía tanto por los equipos instalados como por el servicio técnico realizado.

Inspección técnica obligatoria

Luego de la conversión, el vehículo debe pasar una inspección técnica que certifique el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas para circular.

Experiencia del taller

Los expertos recomiendan optar por establecimientos con trayectoria y referencias positivas, ya que la experiencia técnica influye directamente en la calidad de la instalación.

GLP gana espacio como alternativa de ahorro

El GLP vehicular se consolida como una alternativa económica y con menor impacto ambiental frente a otros combustibles.

“Hoy más que nunca, los conductores buscan optimizar sus gastos sin sacrificar seguridad. Por eso, es fundamental informarse bien y acudir a proveedores formales que garanticen un servicio confiable”, agregó Dentone.

Los usuarios pueden verificar si un taller está autorizado a través de los canales oficiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.