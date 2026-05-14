El Gobierno de Ecuador militarizó este jueves Puerto Bolívar, ubicado en la provincia de El Oro y fronteriza con Perú, como parte de un operativo de gran escala contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y la extorsión.

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, informó que más de mil militares y más de 300 policías participan en la intervención junto al Centro Nacional de Inteligencia.

La operación contempla controles por aire, mar y tierra con el objetivo de recuperar el control territorial en una de las zonas consideradas estratégicas para las mafias.

Operativo “Limpieza Total” durará 96 horas

La intervención denominada “Limpieza Total” se extenderá durante 96 horas continuas y abarcará el registro de unas 85 manzanas y más de 1.600 viviendas en Puerto Bolívar.

Según el Ministerio de Defensa ecuatoriano, las acciones buscan desarticular economías criminales, cerrar espacios al narcoterrorismo y mantener presencia permanente en el sector.

“Desde hoy, Puerto Bolívar pertenece al Bloque de Seguridad. Las operaciones permanecerán activas hasta devolverle la tranquilidad a las familias”, señaló la cartera de Defensa.

Las autoridades indicaron que en la zona operan grupos criminales vinculados al envío de droga y a la extorsión de pescadores.

Ecuador mantiene ofensiva contra bandas criminales

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno” decretado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a bandas criminales catalogadas por el Gobierno como organizaciones terroristas.

Pese a estas medidas, el país cerró 2025 con cerca de 9.300 homicidios, según cifras del Ministerio del Interior.

En lo que va de 2026, el Gobierno ecuatoriano ha decretado dos períodos de toque de queda nocturno en varias provincias consideradas claves en las rutas del narcotráfico, entre ellas El Oro, Guayas y Esmeraldas.

Capturan a presuntos integrantes de “Los Lobos”

En paralelo, el ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre la ejecución de la operación “Libertador”, desarrollada junto a la Policía Nacional y la Fiscalía.

El operativo permitió la captura de 14 presuntos integrantes del grupo criminal “Los Lobos” tras 22 allanamientos en las provincias de Pichincha y Cotopaxi.

Entre los detenidos figuran Eduardo Paul G. J., alias “Gordo Paúl”, y Jessica R. A., considerados por las autoridades como objetivos de alto valor.

Según las investigaciones, la organización estaría involucrada en delitos como robo de vehículos, secuestro extorsivo, asesinatos, microtráfico y tenencia ilegal de armas.