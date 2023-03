La ex chica reality Micheille Soifer confesó qué errores no volvería a cometer en adelante en sus próximas relaciones sentimentales.

En el canal de Youtube “Flowreando”, la cantante habría confirmado los rumores acerca de haber mantenido a alguna o algunas de sus exparejas. Cabe señalar que algunas de sus parejas más conocidas fueron: el modelo Erick Sabater, Kevin Blow y Giuseppe Benignini.

Al ser interrogada sobre qué error no repetiría, la ex participante de ‘Esto Es Guerra’ confesó: “Lo que no volvería hacer nunca más es mantener a un hombre, eso sí, nunca más. Eso ya me da hasta vergüenza pública”.

“Yo viví momentos bien feos, fuertes, no se lo deseo a ninguna mujer... Yo sé que hay muchas mujeres que viven momentos así”, mencionó la cantante, en otro momento de la entrevista.

Michelle Soifer: Nuevo saliente es acusado de “golpeador y vago” por su expareja

En ‘Amor y Fuego’ emitieron un reportaje sobre una denuncia contra Gleydis Reñe, acusado por su expareja Jessy Kate por violencia física.

“Me insultaba, me golpeaba, me golpeó por eso lo denunciaba. Llegó como a las 6 de la mañana mareado, entre otras cosas y pues había salido una nota de prensa y me dijo: ‘No, tú a mí no me vas a arruinar la carrera , que no se qué, que la orquesta’ y me agredió con puñetes, cachetadas y todo”, expresó la mujer.

Además, Jessy Kate le advirtió a la artista nacional que Gleydis Reñe no era una buena persona. “Es vago, aprovechador, yo creo que Micheille ha hecho una mala elección en tomarlo como ejemplo, como modelo, como lo que sea. Poner los ojos en un agresor, en un golpeador, yo te aseguro que Micheille no sabe nada de esto”, dijo.

