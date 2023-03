Shakira dio una entrevista exclusiva al periodista mexicano Enrique Acevedo y dio detalles de sus temas musicales donde manda indirectas a Gerard Piqué. La cantante afirmó que sus letras son más elocuentes a ella misma, al recordar la frase ‘las mujeres no lloran, sino facturan’.

“ Tengo dos niños que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona ”, declaró la colombiana al asegurar que, si antes dependía mucho de los hombres, ahora le basta solamente con ella.

Asimismo, afirmó que las últimas canciones como ‘Te Felicito’, ‘TQG’ con Karol G, ‘Monotonía’ y la que tiene con Bizarrap, la han ayudado en su proceso para levantar sus ánimos tras su separación con Gerard Piqué.

“ Soy honesta y utilizo mi música como una catarsis y una terapia. Mis canciones son más eficaces que una visita al psicólogo ”, manifestó.

Por otro lado, la barranquillera admitió que años atrás dependía mucho de los amores que tenía, sin embargo, la supuesta infidelidad de Piqué la hizo ‘aterrizar’ y cambiar de perspectiva.

“ Siempre he sido bastante dependiente de los hombres. He sido enamorada del amor y creo que he logrado entenderla desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sales fortalecida. Es porque has aprendido a conocer tus debilidades, tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor. Dicen que lo contrario de la depresión es la expresión”, concluyó.

