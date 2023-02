Cuando Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación, todos se preguntaban los motivos del rompimiento. Luego se conoció que fue por una infidelidad por parte del exfutbolista con una mujer que trabajaba en una de sus empresas llamada Clara Chía con quien actualmente mantiene una relación.

Por ese motivo, muchas personas se sintieron identificadas con la cantante y no dudan en mostrarle su apoyo en redes sociales. Sin embargo, la colombiana aprovechó para estrenar temas musicales donde lanzaba indirectas a su expareja.

Las canciones ‘Monotonía’, ‘Te felicito’, ‘Music Sessions #53′ y ‘TQG’ traían letras dedicadas para Piqué. Sin embargo, algunos y consideraban que seguía despechada y sus temas tenían la misma línea. Asimismo, Shakira salió al frente a responder las críticas, tal como lo muestra un adelanto de una entrevista donde habló sobre sus hits musicales.

“ Hay un lugar reservado en el infierno para mujeres que no apoyan a otras (...) ¡Mami tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino y le digo: ‘Mira, mira, quién me ha escrito’ y era Bizarrap. Estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay ”, sostuvo la artista ante el periodista de la cadena NMás.

