Karla Tarazona y ‘Metiche’ liman asperezas en simulacro de sismo: “En los desastres naturales no hay enemigos”

El último viernes 31 de mayo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) llevó a cabo el primer Simulacro Nacional Multipeligro de 2024. Por ese motivo, los trabajadores de Panamericana TV participaron en el ejercicio.

A las 10 de la mañana, sonaron las sirenas del simulacro y Karla Tarazona evacuó con sus compañeros de las instalaciones.

Tras ello, la conductora de ‘Préndete’ se encontró con ‘Metiche’: “ En los desastres naturales no hay enemigos ”, sostuvo entre risas Tarazona a Rocío Miranda.

Luego, se le escucha a Kurt Villavicencio decir desde la esquina de la Av. Arequipa: “ Te estoy esperando en mi programa, Karla ”.

Sin embargo, la expareja de Christian Domínguez no se quedó callada y le dijo: “ Sigue esperando sentado, porque parado te vas a cansar ”.

Karla Tarazona se viste como vedette y Christian Domínguez reacciona: “Me da orzuelo”

Karla Tarazona sorprendió al aparecer vestida como vedette en ‘Préndete’ y Christian Domínguez se cubrió los ojos para evitar verla con esas prendas.

Un reportero del programa ‘Todo se filtra’ le consultó al cumbiambero el motivo por el cual no quería ver a la madre de su hijo.

“No puedo, me da orzuelo, a propósito está que se mueve”, expresó entre risas.

Además, el cantante contó que él ayuda a Karla con sus rutinas de ejercicios.

“Yo la ayudo con las rutinas, cada vez que me dice, me falta algo, le digo has esto, le doy los secretitos”, sostuvo Domínguez.

“Es su mejor versión desde que la conocí y eso que la conozco desde los 15 años”, añadió.