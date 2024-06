Bettina Oneto causó revuelo en redes sociales tras revelar que tuvo un romance con un adolescente de 16 años cuando ella tenía 26, durante el programa de YouTube de Paco Bazán y Erick Delgado.

Esta historia no solo sorprendió a los conductores, sino también al público, quienes dijeron que en la actualidad sería castigada con una pena en cárcel en nuestro país.

“ Yo tenía 25, 26, conocí a un chico que tenía 16 ″, manifestó Bettina y esto dejó en shock a Paco y Erick.

“Yo era muy amiga de Felipe Lettersten, el dueño de la Feria del Hogar. Allí ese chico era un modelo italiano”, añadió la actriz.

“Esperaste a que cumpliera 18 años, ¿verdad?”, le preguntó Paco Bazán, y Delgado dijo: “No, qué va a esperar, en ese entonces no era problema”.

“ Era un chico muy lindo, guapo, con el pelo largo, rubio, italiano, precioso. Me esperaba. Cuando su mamá no estaba, me iba a su casa de él. El abuelo estaba feliz. ¿Si la familia conocía la situación? Se suponía que no, el abuelo, sí ”, señaló Oneto.

“Cuando la mamá se enteró, tú no sabes lo que pasó. Era Año Nuevo, lo puse divino, con una camisa hawaiana divina, de seda, pantalón blanco, sus zapatillas, lindo, su peluca, chévere. Vaya a comprar chelas, trago, todo, se va. Yo esperando, no volvió”, añadió.

Posteriormente, Bettina asegura que estuvo sorprendida porque no supo que ocurrió con el adolescente: “ Pasaron tres meses, yo no sabía nada de él. Cuando un día estoy actuando me dicen que me está esperando un almirante. Me dijo que la madre lo ha metido a la Marina, pero como él no era peruano, han tenido que hacer un favor, una ‘gauchada’ y lo metieron ”.

Asimismo, narra que dicho ‘almirante’ le propuso reunirse con el joven, quien estaba en un centro de reclutamiento de La Marina en el Puerto del Callao.

“ Veo cómo los marineritos se van formando, cuando veo a mi gringo pelado. El almirante nos prestó la lavandería de la Isla, ya tú sabes para qué ”, sostuvo Oneto dejando a entrever que tuvieron intimidad.