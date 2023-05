La bailarina Brenda Carvalho se mostró dudosa tras ser cuestionada, en ‘Mande Quien Mande’, si deseaba casarse con su pareja, Julinho.

Tras la indecisión de responder, la conductora María Pía Copello le consultó por qué no daba una respuesta clara y si tenía que ver con el exfutbolista.

“No es duda con él (Julinho), el hecho no es Julinho, yo lo amo, ya lo elegí, él es el hombre de mi vida y punto sino el vestirme de blanco, hacer toda la ceremonia. Yo nunca me he proyectado de esa manera”, respondió.

Asimismo, la artista brasileña explicó por qué casarse no está entre sus propósitos, ya que tuvo una mala experiencia anteriormente.

“Una vez me casé, pero no me casé por iglesia solo por civil y no me fue bien, por eso, es de ahí que yo puse un pie para atrás con el tema de matrimonio”, indicó.

Brenda Carvalho fue consultada en el programa Mande Quien Mande si aún piensa casarse por religioso con su actual pareja el exfutbolsita de Sporting Cristal Julinho. A lo que la bailarina explicó su punto de vista acerca del tema. (Fuente: América TV)

Brenda Carvalho y su emotivo reencuentro con su madre después de 3 años

Uno de los momentos más emotivos del programa “Reinas del show” fue el reencuentro de la bailarina Brenda Carvalho y su madre, a quien no veía desde hace 3 años.

“Gracias Gisela (Valcárcel). ¡Asu mare! El sentir, oler y tocar su cabello es importante, eso me hace sentir su calor. Ustedes no tienen ni idea de la emoción que puedo tener ahora”, expresó Brenda entre lágrimas.

Doña María, madre de Brenda Carvalho, solo tuvo palabras de agradecimiento con la producción de Gisela por ayudarla en su viaje a Perú.

TE PUEDE INTERESAR