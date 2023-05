Giuliana Rengifo a Magaly Medina: “No doy entrevistas a gente que me difama o busca el morbo para dejarme mal”

Giuliana Rengifo apoyó la decisión de Yahaira Plasencia por no querer brindar entrevistas a Magaly Medina, luego de que la expareja de Jefferson Farfán se haya retirado de una radio al notar las cámaras de la ‘Urraca’.

Según la cantante, Yahaira no habría querido brindar entrevistas para el programa de ATV para que pueda estar tranquila. Asimismo, afirmó que el programa de Medina promueve el morbo.

“ Yo no doy entrevistas a gente que me difama o busca el morbo para dejarme mal. Entonces, si ella hizo lo que hizo, es por un tema de su tranquilidad y paz mental ”, declaró a Diario Trome. Sin embargo, esto no significa que apoye a Plasencia, pues asegura que ella no proyecta una buena imagen.

“Cada quien vende lo que quiere vender, cada quien da la imagen que quiere dar. A mí Yahaira no me cae mal, me gustan sus canciones, pero lastimosamente también ha tenido episodios vergonzosos, y no porque me lo contaron, si no porque lo hemos visto ”, manifestó.

Giuliana Rengifo sobre nuevo ampay de Magaly: “Esta mujer vive de difamar”

Un nuevo avance de ‘Magaly TV: La Firme’ anuncia un nuevo ampay sobre la presunta infidelidad de una conductora de televisión, generando gran expectativa entre el público. Por ello, Giuliana Rengifo criticó a Magaly Medina y la acusó de “vivir del dolor y difamar muchas veces por plata”.

El programa de espectáculos presentará el ampay de una conocida conductora de televisión y en las redes sociales de Trome, la artista piurana compartió sus opiniones sobre esta noticia.

“Gente morbosa y sin cultura verdadera de lo que es el verdadero espectáculo. Esta mujer (Magaly Medina) vive del dolor y de difamar muchas veces por plata”, escribió Giuliana Rengifo.

Además, Rengifo consideró que el karma de Medina será muy duro. “Y con las personas que ella ama. Dios te consuele”, concluyó.

