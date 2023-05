La cantante de salsa Dailyn Curbelo negó recibir dinero mensualmente de su expareja Mauricio Diez Canseco, como lo dio a entender su compatriota Lisandra Lizama.

En una reciente entrevista, la cubana se mostró sorprendida ante lo que dejó entrever la aún esposa del popular ‘Pizzero’. Además, aseguró que sus ganancias las obtiene a través de su trabajo en el restaurante de Diez Canseco y de sus presentaciones en otros locales.

“Lo que ha dicho es totalmente falso, no sé de dónde ha sacado eso. Yo trabajo para ‘Rústica’ y obviamente que no voy a trabajar gratis, al igual que trabajo para muchas empresas o discotecas. Me pagan por mi trabajo, pero no recibo ninguna mensualidad de él. No sé por qué ha dicho eso, creo que se ha confundido. Yo trabajo con Rústica y para Rústica, pero nada más”, expresó para Trome.

Asimismo, la cantante mencionó que desconoce si Lisandra Lizama sí recibe, actualmente, dinero del empresario peruano. “Eso es un tema de ella. Yo no lo sé, yo sé lo mío y no sé de dónde ha sacado eso”, indicó.

